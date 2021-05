A Taverna una galleria fotografica dedicata a tutti i sindaci dall’800 ad oggi

Dedicare uno spazio a qualcuno vuol dire non far cadere nell’oblio biografie e storie che meritano di essere ricordate. E’ stata inaugurata a Taverna la galleria fotografica permanente dei sindaci della città succedutosi dal 1813 a oggi . Lo spazio è stato allestito all’ingresso degli uffici comunali, in uno spazio adiacente alla sala consiliare. L’idea è stata di Felice Foresta, le foto a cura di Mario Gentile.

All’ inaugurazione c’era il primo cittadino Sebastiano Tarantino insieme a cinque ex sindaci di Taverna: Sebastiano Angotti, Gregorio Ferrari, lo stesso ideatore Felice Foresta, Carmelo Sanzi, Eugenio Canino. Taverna omaggia quanti si sono spesi e quanti si spendono ancora per il bene comune.