Cristallo: “Positivo l’appello del M5S a De Magistris per unire centrosinistra. Serve alternativa”

Va nella giusta direzione – scrive Jasmine Cristallo portavoce nazionale del Movimento 6000 Sardine – il tentativo e l’appello che, in queste ore, un consistente numero di firme della deputazione calabrese dei 5Stelle, sta manifestando per giungere ad una ricomposizione e allargamento della coalizione in vista delle elezioni regionali di autunno.

L’appello rivolto espressamente a Luigi De Magistris, raccoglie un sentire diffuso non solo nell’ambito del centrosinistra, ma anche in quella parte di elettorato che ha necessità di abbandonare la sua posizione di astensione e trovare una motivazione per un ritorno alle urne.

Il mio augurio ora – in questa fase così delicata e cruciale – è che non prevalgano, da nessuna parte, arroccamenti a prescindere.

È necessario tentare di costruire un’intesa che renda unitario un progetto politico di discontinuità, rigore amministrativo e di un nuovo protagonismo dei territori.

Il rischio concreto è quello di consegnare la Calabria alla destra più aggressiva che si sia mai vista negli ultimi decenni.

Davanti a questo eventuale scenario ognuno dovrà assumersi la responsabilità delle conseguenze.