De Magistris dice no alle primarie: “Partecipo con una coalizione civica per rompere gli schemi”

“In Calabria non parteciperei alle primarie, perché partecipo con una coalizione civica per rompere gli schemi e superare lo scontro centrodestra-centrosinistra che ha portato la Calabria dove è ora”.

Lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24 il sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi de Magistris. Il riferimento è alle voci che circolano su una proposta in tal senso avanzata dal Pd. Ieri, inoltre, i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle, in una nota, hanno sottolineato l’urgenza di “nuova convocazione al tavolo delle trattative tra le forze politiche di centro-sinistra e il movimento civico di Luigi De Magistris per riaprire il confronto sulla Calabria del futuro”