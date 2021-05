Fabbricati abbandonati nel quartiere Sala, esposto di Sergio Costanzo

“La gravissima e preoccupante situazione di degrado e di pericolo rappresentata dalla presenza di due fabbricati abbandonati nel quartiere Sala è stata oggetto di un esposto – denuncia che il consigliere comunale del gruppo “#Fare per Catanzaro”, Sergio Costanzo, ha inoltrato al Prefetto.

Nella lettera, Costanzo, preso atto delle numerose segnalazioni, dei residenti, inoltrate agli enti competenti, aventi per oggetto le preoccupanti situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, riconducibili alle precarie condizioni di staticità strutturale e allo stato di abbandono in cui versavano i due fatiscenti immobili situati uno in prossimità di via degli Angioini e il secondo in via degli Svevi, ha scritto al Prefetto sottolineando come la situazione, oltre a costituire pericolo, pregiudicano il decoro urbano del quartiere in quanto ricettacolo, anche, di rifiuti di ogni genere.

Un contesto che finisce per creare un giusto allarmismo tra i residenti stanchi di vivere questa condizione di autentica minaccia per la loro salute e la loro incolumità. E’ quindi urgente – ha proseguito Costanzo – un intervento delle istituzioni che impongano ai proprietari, in base all’articolo 667 del codice penale che stabilisce che “ Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria” di procedere alla messa in sicurezza degli edifici e di ripristinare lo stato dei luoghi.