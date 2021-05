Operazione Esercito Strade Sicure: sindaco Abramo riceve colonnello Tinelli in procinto di lasciare Catanzaro

Il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto a Palazzo de Nobili il colonnello Gianvito Tinelli, comandante del Quinto fanteria “Aosta”, in procinto di lasciare Catanzaro dopo l’impegno profuso alla guida del Raggruppamento “Calabria”, nell’ambito dell’Operazione dell’Esercito “Strade Sicure”.

Il primo cittadino ha voluto ringraziare il colonnello per la positiva collaborazione instaurata, negli scorsi mesi, sul fronte della prevenzione e del contrasto all’emergenza covid, attività che ha avuto il suo principale presidio nella tensostruttura Drive through-Difesa (Dtd), allestita nell’area antistante la funicolare. Tinelli, nel consegnare al sindaco il report delle iniziative portate avanti dall’Esercito sul territorio, ha espresso la propria gratitudine per l’esperienza vissuta e l’accoglienza ricevuta in città.

“Nella lunga e difficile lotta alla pandemia – ha sottolineato Abramo – continua a rivelarsi fondamentale la sinergia e il garbo istituzionale che contraddistinguono il duraturo rapporto tra le amministrazioni e le forze dell’ordine”.