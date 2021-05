Rilievi della Corte dei Conti, Renda e Procopi replicano a Zicchinella

Giuliano Renda, presidente della commissione comunale Bilancio, e della consigliera Giulia Procopi al sindaco di Sellia, Davide Zicchinella. Non è tardata ad arrivare la replica di, presidente della commissione comunale Bilancio, e della consiglieraal sindaco di Sellia,

“Il sindaco di Sellia Davide Zicchinella ha perso una buona occasione per tacere. Prima di firmare un attacco diretto nei confronti del sindaco Abramo si sarebbe dovuto ricordare che la stessa delibera della Corte dei Conti indirizzata al Comune di Catanzaro è stata consegnata al Comune di Sellia, di cui lui è primo cittadino in carica dal maggio 2014. Siamo di fronte a una clamorosa realizzazione del detto: “Da quale pulpito viene la predica”.

“Capiamo che un sindaco di centrosinistra abbia l’interesse, strumentale, di vergare un attacco politico nei confronti di Abramo. Ma non ci saremmo mai e poi mai aspettati che lo facesse su temi di carattere finanziario che lo riguardano direttamente. Probabilmente Zicchinella – si legge nella nota – ha dimenticato di aver ricevuto, da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, una serie di rilievi per il triennio 2015-2017, cioè relativi allo stesso periodo della delibera ricevuta dal Comune di Catanzaro.

Bene, anche nel documento “dedicato” a Sellia, la Magistratura contabile sottolinea a carico di quel Municipio: “Dubbi sull’utilizzo dei fondi cassa vincolati; inadeguatezza dei flussi di riscossione; inesistenza di accantonamenti a fondo contenzioso e fondo spese legali per le annualità 2015 e 2016 (incerta è la presenza di contenzioso in essere) e dell’accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco; scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di alcuni titoli di bilancio; incertezza nella quantificazione dei debiti nei confronti della Regione Calabria relativamente al servizio RSU e idropotabile”.

“Si tratta, sostanzialmente, degli stessi rilievi inviati al Comune di Catanzaro e a centinaia di altri enti locali. Se, come sostiene Zicchinella, per Catanzaro non sono questioni di routine, per Sellia cosa sono? Ribadendo, come ha fatto Abramo in Consiglio, che molti di questi rilievi l’amministrazione del capoluogo li ha già superati, e gli altri li supererà entro i termini, rivolgiamo un invito a Zicchinella: se dovesse avere bisogno di qualche consiglio in materia, riteniamo che Abramo sarebbe disponibilissimo. Non metterebbe becco sulla gestione amministrativa di Sellia da parte di Zicchinella, ma senz’altro suggerirebbe al collega qualche dritta dettata da esperienza e competenze riconosciute”.