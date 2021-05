Via Fiume Busento: “Tecnici comunali avevano già contattato responsabili Enel”

In merito alla segnalazione fatta dal consigliere Levato riguardante avallamenti sul manto stradale di via Fiume Busento, il settore Gestione del territorio ha precisato che i tecnici comunali avevano già preso contatti con i responsabili di Enel, che ha eseguito i lavori al di sotto del manto stradale, e con la stessa Enel è stata precedentemente concordata, non appena sarà concluso l’assestamento dell’intervento, l’operazione di ripristino del manto stradale.