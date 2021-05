Consiglio Comunale, si torna in aula il 25 o il 27 maggio

Il presidente Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato per martedì 25 maggio, ore 12:30, in prima chiamata, e giovedì 27, sempre alle ore 12:30, in seconda, il Consiglio comunale.

All’ordine del giorno dei lavori, che si terranno nella sala consiliare della Provincia, le comunicazioni del presidente, il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto – medaglia d’oro al valor militare, quindici delibere relative a debiti fuori bilancio.