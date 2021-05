Wedding, Ferro (Fdi): “Stop a restrizioni per fare ripartire il settore”

“Siamo l’unico partito che ha proposto di eliminare il vincolo di chiusura. Ma il Governo è sordo, è inconcepibile che decida quale saracinesca debba stare alzata e quale no. Il comparto del wedding non si compone di lavoratori di serie B”.

Lo ha detto la deputata di FdI Wanda Ferro intervenendo ad un webinar organizzato dal commissario del partito a Reggio Calabria Denis Nesci.

“Riproporremo altri ordini del giorno – ha aggiunto – per eliminare completamente il coprifuoco e tutte le altre restrizioni che non permettano di far ripartire l’economia di settore. Non ci fidiamo di questo esecutivo. Ma noi siamo dalla vostra parte. Con serietà e coerenza”. “Occorre – ha sostenuto il consigliere regionale Giuseppe Neri – superare la visione di chiusura che questo Governo sta generando. E non solo per via delle misure ristrettive. Infatti, si sta creando un rischio di una cultura della ‘chiusura’ e questo genera un ristagnamento dell’economia a tutti i livelli. Occorre coraggio ed ottimismo. Perché i numeri della pandemia ci permettono di ripartire in sicurezza”. (ANSA).