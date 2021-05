Il consigliere Talarico: ‘Lavori fibra su via Acri, nessun disagio per la viabilità e la sosta’

“In merito ad alcune segnalazioni relative a presunte criticità della viabilità per lavori su via Acri, voglio rassicurare tutti i residenti che la situazione è stata monitorata fin dall’inizio dall’amministrazione comunale al fine di scongiurare disagi alla cittadinanza”. Lo afferma il presidente della commissione viabilità e traffico, Fabio Talarico.

“Tutto l’iter dei lavori per la posa della fibra lungo la strada del centro storico è stato attenzionato congiuntamente con la ditta preposta e il comando della Polizia locale, nella persona del ten. col. Franco Basile.

Posso confermare, dunque, che non esistono attualmente particolari problematiche riguardo alla possibilità di parcheggiare su via Acri, dal momento che l’intervento in corso interessa solo un tratto parziale del manto stradale.

La ditta, inoltre, ha specificato che effettuerà i lavori di scavo procedendo per piccole porzioni, così da evitare blocchi alla circolazione e alla sosta. A conferma di questo, è il fatto che dall’adozione dell’ordinanza, predisposta dai vigili urbani lo scorso 14 maggio, ad oggi non si siano verificati disagi per i residenti nel parcheggiare i propri mezzi.

Ad ogni modo – conclude Talarico – l’amministrazione continuerà a supervisionare l’andamento dei lavori su via Acri fino alla loro conclusione, venendo incontro come sempre, in caso di necessità, ai bisogni dei cittadini”.