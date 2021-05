Bosco e Fiorita: ‘Siamo tornati, più forti di prima’

Dopo diciotto mesi, Nicola Fiorita e Gianmichele Bosco hanno ripreso la scena dove l’avevano lasciata, alla battuta: “Ve le diamo noi, le dimissioni”, per dare un significato al gesto per il quale al momento e anche dopo si sono attirati molte critiche; oppure, per parafrasare un autore molto in voga: “Vite che non sono le nostre”, per rimarcare una diversità di fondo dal panorama politico nel quale si sono mossi per tre anni e passa, non per un senso di superiorità che non appartiene loro, ma per contrastare la vulgata secondo la quale tutti i politici sono uguali ed è meglio lasciarli crogiolare nel loro brodo.

Che è la tattica adoperata da chi ha interesse a che le cose rimangano nella stessa maniera, insieme all’altra, di parlare male e comunque dell’avversario politico, perché alla fine qualcosa rimane, tra le pagine bianche – poche – e scure – molte – di questi ultimi vent’anni nei quali la città, dice Fiorita – è diventata sempre più marginale, sempre più monca di pezzi importanti della sua funzione, finanche a rischio concreto di essere lasciata fuori dal beneficio dell’oggi rappresentato dal Recovery Fund.

Superiori no, quindi, ma diversi sì. Una diversità dimostrata nell’atto concreto delle dimissioni, scelta difficile e sofferta, non avventata perché meditata per quaranta giorni, forse nell’inutile attesa di un ripensamento generale da parte di un Consiglio comunale delegittimato più che dall’inchiesta dalle dimissioni di cinque consiglieri e dal generale rimescolamento delle appartenenze di gruppo, per cui la composizione attuale è lontana parente della volontà espressa del corpo elettorale.

Davanti a un pubblico numeroso quanto lo hanno consentito i distanziamenti eppure rappresentativo di un mondo d’opinione che evidentemente vuole contare, Fiorita e Bosco nella conferenza stampa tenuta in Sala Concerti di Palazzo De Nobili, l’hanno buttata più in politica che in giudiziaria. Volutamente e consciamente.

In fondo, la loro linea difensiva davanti al pm è stata semplice anche se dettagliata nei particolari, tesa a dimostrare evidenti errori materiali nei rapporti investigativi, incongruenze nei resoconti, sovrapposizioni impossibili di orari, ma anche a spiegare che è molto difficile applicare a un organo politico come le Commissioni le rigide regole del rapporto tra la prestazione e il compenso.

Nasce anche da qui l’auspicio e la previsione per la sorte processuale di molti altri consigleiri. Pur nella consapevolezza che qualcosa nelle commissioni non andava non dal punto di vista dei gettoni, ma della loro stessa ragione d’essere come permanenti, disorganizzate nell’ordine del giorno, nella verbalizzazione, tutti aspetti sui quali avrebbero dovuto vigilare e regolamentare sindaco e presidente del Consiglio.

Fiorita ironizza quando riporta la possibilità che anche su questo aspetto, come tra le tante incompiute della maggioranza come il Porto, il Psc e i Piani di zona, la responsabilità sia addebitata a loro, come dal moltiplicarsi degli attacchi subiti negli ultimi quattro anni che hanno investito anche persone a loro vicine. Una cosa però assicurano, i due ex consiglieri di Cambiavento: che Cambiavento non ha mai abbandonato il campo e che è pronto a rinnovare l’impegno sottoscritto con i dodicimila e passa cittadini suoi elettori.

Nella convinzione che Catanzaro non si salva dall’opposizione, ma con un progetto di governo credibile e coerente, Fiorita guarda con interesse al nuovo centrosinistra catanzarese – presenti nel pubblico a sedere il coordinatore cittadino del Pd Salvatore Passafaro e il segretario del Psi Gregorio Buccolieri, oltre che Jasmine Cristallo, portavoce delle 6000 Sardine e compagna di Bosco -, e tramuta il vecchio motto di “Allegare il campo” nel nuovo, “Allarghiamo il campo”.

Chiamando a raccolta gli uomini di buona volontà, che non mancano neanche nella maggioranza, dove non sono messi nella condizione di dare il loro contributi, compressi dal peso delle incrostazioni, dei giochi di potere, delle convenienze che caratterizzano gli sgoccioli dell’era Abramo.

C’è un pericolo, ammonisce Fiorita: che la città vada in mani peggiori di quelli di Abramo che abbiano tutti i suoi difetti ma nessuna delle sue virtù. Bosco, a proposito, ricorda la sua prima in Consiglio, quando ascoltando il sindaco nel suo programma, lo sentì elencare un lungo elenco delle opere fatte, suscitando in lui un moto di perplessità: vuoi vedere che…

A cose verificate, però, a conti fatti, quell’elenco si è rivelato fasullo, non veritiero, smentito dai fatti e anche dalla Corte dei conti. Bosco, se possibile, è stato ancora più duro: “questo luogo simbolo troppo spesso è abitato da politici indegni”.

Sulla presa di posizione di un consigliere comunale (Manuela Costanzo, non citata, ndr) che li ha criticati per l’esultanza social manifestata alla notizia dell’archiviazione, l’avvocato Bosco ha ricordato come per lunghi mesi sono stati silenti, chiusi nel più rigoroso riserbo, a colloquio solo con chi legittimato dalla legge ad ascoltarli: “Abbiamo atteso la conclusione dell’iter per parlare. Non così tanti altri.

Il diritto impone di non essere superficiali, perché dietro ogni vicenda giudiziaria ci sono persone. Abbiamo rispettato tutti molto più di quanto siamo stati rispettati dai giustizialisti da tastiera. Ma oggi questo non ci interessa. Oggi vogliamo dare una svolta alla città. E il terreno è quello politico.

Ci è costato molto stare lontani dal Consiglio, vedere dal di fuori lo scempio più volte perpetrato, il gruppo di Forza Italia dimissionarsi per poi rientrare nei ranghi obbedendo ai giochi tattici dei maggiorenti, i silenzi imbarazzanti pur nella previsione di una Commissione prefettizia d’accesso.

È arrivato il momento di dire basta, di voltare pagina. Siamo tornati più forti di prima. Maggioranza, stai attenta”. Non è un avvertimento. È una minaccia politica. Bosco lo sa. E chiude così, pensoso, e pure divertito.