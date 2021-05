Sit in viale Isonzo, l’assessore comunale Longo preannuncia alcuni interventi

“Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di diserbo nell’area di viale Isonzo”. Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo partecipando al sit in di protesta organizzato dal locale comitato di quartiere. Verranno inoltre eseguiti, in una prima fase, un intervento di disinfestazione, l’installazione di alcuni pali per la pubblica illuminazione e un più stringente controllo sull’erogazione dell’acqua potabile in collaborazione con Sorical.

Partecipando al sit in, il delegato di giunta ha avuto modo di continuare il dialogo, in atto da tempo, con i residenti e sottolineato il costante impegno dell’amministrazione sul fronte della lotta al degrado, come dimostrato dalle tante operazioni di pulizia straordinaria e rimozione dei rifiuti ingombranti e di auto abbandonate, l’ultima delle quali ha consentito di rimuovere diverse carcasse di automobili. “Purtroppo, nonostante gli sforzi e la collaborazione, una minoranza di incivili impone una moltiplicazione di interventi difficilmente sostenibile anche da un punto di vista delle risorse economiche”.

Longo ha assicurato che l’amministrazione supporterà in ogni modo l’Aterp per le opere di riqualificazione, finanziate dalla Regione, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e ricordato che è sempre attiva una costante interlocuzione con la Prefettura e con le Forze dell’Ordine, con l’Aterp e le associazioni di residenti, per individuare e risolvere le criticità.