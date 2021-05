Gli Amici del Porto chiedono di incontrare il sindaco Abramo

L’Associazione Amici del Porto vuole un incontro con il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Lo reclama a mezzo stampa con una lettera aperta, così come aveva in precedenza, l’ultima volta il 17 maggio scorso, rivolto delle domande al primo cittadino non ricevendone però risposta diretta. Ora l’Associazione, costituita “da diportisti e cittadini amanti del mare che hanno a cuore il futuro della nostra città e il ruolo importante e strategico del porto di Catanzaro” fa sapere che il 19 maggio ha inviato una Pec al primo cittadino, regolarmente ricevuta come da protocollo il 20 maggio, nella quale gli viene chiesto “un incontro per sentire dalla sua viva voce la vera situazione, visto che si susseguono comunicazioni varie dove si indicano vari soggetti (magistratura, capitaneria di porto) che dovrebbero risolvere i problemi, ma ad oggi ancora nessun segnale, da parte sua, per un incontro con questa Associazione”. “Sig. sindaco – chiede l’Associazione – perché si nasconde? Perché continua a ignorarci e giustificarsi accusando sempre che la colpa è di qualche altro? Ne ha prontezza che il solo responsabile è lei? Eventuali incapacità di trovare soluzioni, da parte di chi lei ha delegato, mancanza di trovare risposte alternative per risolvere il problema, è tutto sotto il suo controllo quindi se non lo esercita e non trova soluzioni con chi se la può prendere? Son ormai mesi che ci sta prendendo in giro, che fa proclami, promesse che poi smentisce e si rimangia accampando scuse e scaricando le colpe sugli altri. Sig. sindaco quando le cose non vanno bene la colpa è sua così quando tutto è ok il merito è suo: onere e oneri”.

Nella lettera aperta l’Associazione suppone che “per il sindaco, assessore e dirigenti dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro non è importante il problema ‘porto e pontili’, non sta a cuore l’enorme disagio e la perdita economica dei cittadini e tutto quanto sta intorno ai diportisti”, quasi che “il fatto che i cittadini hanno investito capitali per acquistare una barca sicuri di un posto dove ricoverarla, che i commercianti hanno investito sapendo che c’è un circuito di ‘invasati che amano il mare’ e, che, ora si trovano senza clienti, che eventuali turisti non trovano un posto dove attraccare” non costituisca un problema che il sindaco – dice l’Associazione – deve viceversa affrontare. Soprattutto in questa che reputa una situazione di vera emergenza: “Una città di mare dove i turisti hanno la certezza di trovare un posto dove ricoverare la loro barca e non lo trovano, la movimentazione che crea la nautica, i diportisti e tutto l’indotto che ne produce, se tutto ciò che circonda e produce il ‘porto’ viene a mancare, vista ormai che la ‘stagione è già partita’, per non creare gravi danni economici e di immagine, non crede si possa dire di trovarsi, ormai, in una situazione di emergenza?”. In presenza di problemi che i politici, i dirigenti e lo stesso sindaco non hanno saputo affrontare – “dalle eventuali carenze in fase di stesura del bando, dalle eventuali carenze nei controlli e valutazione della documentazione, prima di individuare i vincitori, per l’inerzia dimostrata a non pretendere che, le integrazioni richieste (tardive) vengano fornite con estrema sollecitudine”, l’Associazione chiede che il sindaco assuma in propria persona i poteri che la legge gli conferisce per risolvere “qualora ne abbia la volontà, qualsiasi problema”.

“Se veramente le sta a cuore il ‘problema porto pontili‘ – scrivono gli Amici del porto nella lettera rivolgendosi direttamente ad Abramo – lo affronti da sindaco con l’autorità che le compete, dia ascolto ai diportisti e alle loro proposte che potrebbero risultare interessanti e attuabili. Una volta problemi del genere li risolveva in un attimo! Cosa è successo? Dov’è il sindaco della città di Catanzaro che risolveva ogni problema? La verità che, oggi, Le fa comodo perdere tempo! Dove vuole arrivare? Sig. sindaco ce lo dica, abbiamo diritto di saperlo. Decida una volta per tutte, prenda una iniziativa senza ulteriori perdite di tempo. Se vuole annullare il bando, se ci sono le condizioni, non ha bisogno di aspettare la scadenza del 15 giugno, lo faccia subito, dia altre proposte ai cittadini, è stato eletto per dare risposte ai cittadini e non per fare le passerelle, se i dirigenti che lei sceglie non ritiene che siano all’altezza delle sue aspettative li cambi, soprattutto dica ai suoi collaboratori politici e non che non è con la presunzione e l’arroganza che si affrontano i problemi; se si ha la capacità e la volontà di ascoltare le parti con umiltà e disponibilità forse si trova la soluzione della quale Lei e i suoi potrebbero trovarne giovamento. Noi pensiamo che Lei (Amministrazione comunale) forse ha altri ‘progetti’ sul Porto: ce le dica con chiarezza sindaco, siamo ormai esausti e non accettiamo più di essere presi in giro. Se qualcuno ostacola il processo di affidamento della gestione, non se ne faccia una ragione per giustificare la sua inerzia, applichi il suo potere e smascheri tutto, lo dica ai cittadini, non se ne faccia scudo”.

L’Associazione ricorda, riportando la normale definizione dell’infrastruttura marina, che “il porto è una struttura naturale o artificiale posta sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o un corso d’acqua atta a consentire l’approdo e l’ormeggio a natanti e imbarcazioni e navi, e la loro protezione delle avverse condizioni. ha pure la funzione di consentire il carico e lo scarico delle merci e l’imbarco e lo sbarco delle persone”. Lo ricorda “a quanti credono che il Porto invece sia solo un luogo dove effettuare “Magna Graecia Film Festival” come se fosse un’arena per pubblici spettacoli”.



“Sig. sindaco si sbrighi – concludono gli Amici del Porto – è ancora in tempo per salvare la stagione ed eliminare il disagio a tutti i diportisti, quale sarà il loro futuro. Con la sua inerzia e mancanza di volontà sta creando danni a tutta una comunità che, in momenti già difficili per problemi sanitari, si trova in ginocchio e lei con la sua noncuranza sta dando il ‘colpo di grazia’ proprio ora che tutto sta volgendo al meglio e la circolazione dei flussi turistici sta riprendendo. Sig. sindaco di tutto questo si assumerà ogni colpa politica e se ci sono le condizioni anche di eventuali danni materiali che, a causa dell’incapacità e la negligenza di chi avrebbe dovuto vigilare, controllare, assegnare, ha procurato a diportisti e a tutto l’indotto”.