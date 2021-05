Il consigliere Pitaro: ‘L’Asp di Catanzaro non riscontra il depotenziamento del servizio Emergenza – urgenza di Girifalco e Maida’

“Ho rivolto giorni addietro un’istanza all’Asp di Catanzaro sul presupposto che, nella drammatica fase di pandemia, è esiziale depotenziare un servizio essenziale come quello di emergenza-urgenza. E ho chiesto la modifica della deliberazione 423 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto la reingegnerizzazione del 118 e con cui le postazioni di Maida e di Girifalco sono state declassate e retrocesse immotivatamente e contra ius.

Ho anche segnalato – afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro – che trattasi di una deliberazione adottata in violazione dell’art 3 della L. 241/90 e in contrasto con gli artt. 7 e 8 della L. 241/90 in quanto l’Asp ha proceduto a rimodulare in peius i servizi de quibus senza preventivamente notificare l’avviso di procedimento ai Comuni interessati, che si sono ritrovati improvvisamente con la soppressione della Pet/Msa”. Aggiunge Pitaro: “Tuttavia, dall’Asp non giunge nessuna notizia.

Sostengo da tempo che questa triade commissariale è inadeguata. E che se la Regione non fosse poco autorevole, il Governo avrebbe dovuto rimuovere da un pezzo tre commissari che confondono un Ente pubblico con una proprietà privata.

Che non solo rifiutano sistematicamente (e la vicenda del Sant’Anna Hospital è emblematica) il confronto sulle criticità sollevate, ma omettono persino di riscontrare le richieste di chi, come il sottoscritto, nell’esercizio delle proprie prerogative democratiche, pone questioni che meriterebbero non il silenzio assordante ma una civile, puntuale e doverosa risposta”.