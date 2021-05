Istanza rilascio in sanatoria, bloccate da mesi, Corsi ringrazia settore Pianificazione per intervento

Dichiarazione del consigliere comunale Antonio Corsi:

“Il settore Urbanistica del Comune diretto da Giovanni Laganà ha posto un problema e indicato alla Regione la relativa soluzione rispondendo alle segnalazioni di diversi professionisti. Mi riferisco alla questione delle istanze di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, che sono da mesi bloccate al Genio civile della Regione Calabria per un grave disservizio, unito a una drammatica disorganizzazione, dell’ufficio.

Il caso a cui mi riferisco è solo uno dei tanti che l’Urbanistica del Comune capoluogo ha risolto negli ultimi tempi sopperendo all’inerzia della Regione. E per questo intendo pubblicamente ringraziare il dirigente e i funzionari del settore che hanno lavorato per superare un intoppo increscioso ed evitare un aggravio abnorme, inutile e ingiustificato delle attività relative ai rilasci di titoli abilitativi edilizi in sanatoria. In sostanza, perché si tratta di materia molto complessa, il settore comunale ha messo un argine a una serie di azioni non dovute da parte del Genio civile regionale.

A questo punto mi appello alla Regione perché risolva una volta per tutte questa incresciosa situazione garantendo agli uffici preposti il personale necessario a sbrigare le pratiche evitando di procrastinare questi disagi per i cittadini.