Direzione agenzia delle Dogane, Gallo rilancia la centralità del capoluogo per la sede

La vicepresidente del Consiglio comunale, Roberta Gallo, chiede la mobilitazione politica sull’Agenzia delle Dogane.

“Bene ha fatto – si legge nella nota – l’amministrazione comunale a rivolgersi direttamente al Presidente della Repubblica con un ricorso straordinario per chiedere l’annullamento del regolamento con cui l’Agenzia delle Dogane ha disposto l’istituzione della direzione regionale per la Calabria a Gioia Tauro”.

“Una nuova ferita inferta a danno del Capoluogo di Regione – prosegue – che, già negli scorsi anni, aveva portato avanti una battaglia giudiziaria al Tar per difendere la propria legittima prerogativa di essere riconosciuta quale sede regionale dell’Agenzia delle Dogane. Più volte si è detto che non si tratta di una posizione campanilistica, bensì di una giusta iniziativa istituzionale che tiene conto della collocazione centrale della città di Catanzaro nel territorio regionale e della sua storica vocazione amministrativa, ospitando già i principali uffici degli organi periferici dello Stato. Anche questa volta, la giunta presieduta dal sindaco Abramo, dunque, non è rimasta ferma attivando gli uffici legali per far valere le ragioni dell’amministrazione, appellandosi alla massima istituzione del Capo dello Stato nei confronti del ministero dell’Economia e del Comune di Gioia Tauro. Un impegno che dovrà essere sostenuto anche dalla mobilitazione della politica, in tutte le sue diramazioni e senza distinzioni di colori, per fare quadrato a tutela del Capoluogo”.