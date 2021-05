Finanziamento per il ponte sulla Fiumarella, Abramo ringrazia Mancuso

“Il risultato centrato con il finanziamento regionale da 4 milioni 200mila euro per il ponte sulla Fiumarella e una serie di importanti elementi migliorativi della viabilità fra Lido e Giovino è stato senz’altro un prodotto positivo del lavoro di squadra messo in campo dall’amministrazione comunale. Ma mi corre l’obbligo di sottolineare anche l’impegno, concreto, che un consigliere regionale sempre attento allo sviluppo della propria città, come Filippo Mancuso, ha dimostrato seguendo la pratica in Cittadella. Mi sono spesso lamentato del disinteresse dei consiglieri regionali, però dall’altro lato credo sia doveroso evidenziare quando un esponente di Palazzo Campanella dimostra di interessarsi alla propria città”.

Con queste parole il sindaco Sergio Abramo ha inteso ringraziare il consigliere comunale e regionale Filippo Mancuso relativamente al finanziamento ottenuto per il ponte sulla Fiumarella.