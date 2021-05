Assessore Lobello: al lavoro per risolvere al più presto le problematiche dei pontili del porto

Dichiarazione dell’assessore al patrimonio Alessandra Lobello:

“L’Amministrazione comunale ha inviato formale richiesta alla società Navylos, mirata a velocizzare le operazioni di smontaggio dei pontili installati nello specchio d’acqua del porto oggetto di concessione demaniale marittima, dopo il via libera da parte delle autorità giudiziarie. Qualora entro 10 giorni non si proceda al completamento delle sopradette operazioni, sarà onere dello stesso Comune provvedere ad effettuare la rimozione dei pontili, con intervento a danno della società privata, ciò al fine di poter consentire l’insediamento di nuove strutture. Solo quando lo specchio d’acqua interessato sarà reso libero, verrà dato seguito all’iter della nuova gara, già espletata, per la concessione delle due aree.

Anche qualora dovessero sopraggiungere ulteriori criticità, già attenzionate dai settori preposti, l’Amministrazione comunale valuterà le soluzioni utili per l’affidamento degli specchi d’acqua, oggetto del procedimento. E’ nostra ferma volontà mettere in campo tutte le possibili attività al fine di risolvere le problematiche al più presto, eventualmente anche con il supporto della Catanzaro Servizi, venendo incontro ai tanti operatori che lavorano nel comparto e, in questo momento, ingiustamente penalizzati”.