Latella stella di bronzo Coni, le congratulazioni del consigliere comunale Gironda

“Voglio rivolgere le più sincere congratulazioni al delegato provinciale del Coni di Catanzaro, Giampaolo Latella, per il riconoscimento prestigioso della stella di bronzo al merito a lui conferita dal presidente del Coni Giovanni Malagò”. Lo afferma il consigliere comunale Francesco Gironda.

“Si tratta di un traguardo che conferma il valore dell’impegno profuso dal delegato sul territorio e che ha consentito, in questi ultimi anni, di portare in alto il nome di Catanzaro anche a livello nazionale. Un impegno che Latella ha sposato pienamente, a sostegno dello sport e della crescita dei più giovani, instaurando un dialogo proficuo anche con le amministrazioni locali e riscontrando sempre apprezzamenti per la sua persona.

Sono certo, dunque, che questo riconoscimento sia solo un nuovo punto di partenza lungo un percorso professionale proiettato sicuramente verso altri successi”.