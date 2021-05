Calabria: Rosato(Iv), Magorno è il nostro candidato presidente

“Italia Viva sarà in campo alle prossime elezioni regionali con una sua lista e un candidato a presidente della Calabria. Puntiamo sul senatore Ernesto Magorno, un sindaco che rappresenta un esempio virtuoso di buona amministrazione”. Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in Calabria per partecipare ad un incontro con la dirigenza regionale del partito, in relazione alla scadenza elettorale del prossimo autunno. “La Calabria – ha aggiunto Rosato – ha uno straordinario patrimonio di ottimi sindaci e amministratori locali e del con il loro lavoro che si può costruire un futuro migliore”.