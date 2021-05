Federazione popolare, Bordino diffida dall’uso del simbolo

”Leggo una nota stampa di “Federazione popolare per Catanzaro”, lista e simbolo presentati alle ultime elezioni comunali. Ricordo che la delega per utilizzare il simbolo era stata data allo scrivente dal responsabile nazionale di “Federazione Popolare per l’Italia””. Lo scrive in una nota Vito Bordino segretario provinciale nCDU Catanzaro.

“Ricordo ancora che lo scrivente è stato presentatore della medesima lista. Ricordo ancora che solo dopo pochi giorni i due eletti in quella lista cambiarono “casacca”. Diffido pertanto chiunque ad utilizzare il simbolo di “Federazione Popolare per Catanzaro” per qualsivoglia motivo”.