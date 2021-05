Il Parco della Biodiversità su Vanity Fair, Traversa: “Grazie Gianvito, tuteliamo quest’oasi di felicità”

“Il racconto del Parco della Biodiversità, firmato da Gianvito Casadonte sulla prestigiosa rivista Vanity Fair, ha consentito di dare una straordinaria visibilità nazionale a quest’oasi di felicità racchiusa nel tessuto urbano di Catanzaro”.

E’ quanto afferma il presidente del Parco della biodiversità, Michele Traversa, che aggiunge: “Nel suo intervento Gianvito ha messo in luce il valore delle opere di arte contemporanea, i tesori naturalistici, la ricchezza faunistica, le opportunità di espressione offerte ai giovani. Ma Gianvito è stato bravo soprattutto a raccontare, da una prospettiva personale, quanto il Parco abbia inciso nelle vite dei catanzaresi, che hanno trovato nuove occasioni di socialità, il piacere di stare insieme, l’abbraccio tra generazioni, il senso della bellezza e, soprattutto per i più giovani, un continuo gusto della scoperta e della sorpresa”.

“Ringraziando Gianvito per il suo splendido contributo alla promozione del parco – conclude Traversa – non posso che condividere il suo appello per la tutela di un luogo capace di restituire un’immagine meravigliosa della Calabria, molto lontana dai pregiudizi che ne accompagnano la narrazione”.