Antonio Viscomi (Pd): politica nazionale guardi con attenzione ai problemi della Calabria

“Abbiamo necessità di una politica nazionale che guardi con attenzione, continuità e costanza alle questioni e ai problemi della Calabria e che sostenga in tutti i modi possibili il rinnovamento della politica regionale, portando a compimento un processo già da tempo avviato e superando incrostazioni che spesso hanno trovato e trovano ancora nell’ombra di equivoci incontri il terreno di sviluppo. Questo mi pare sia il senso forte delle parole di Nicola Irto che, con la sua intervista, ha riportato l’attenzione di tutti sulle risposte che governo e Partito sono chiamati a dare alle fragilità economiche, amministrative e sociali che segnano la Calabria e feriscono i calabresi”. Così Antonio Viscomi, deputato calabrese e capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera.

“È su queste fragilità e sul modo di contrastarle e superarle che si gioca la credibilità di una proposta politica e la stessa possibilità di costruire alleanze per governare in un periodo di crisi ma gravido al contempo di opportunità. E dunque è proprio su questo fronte che il Partito Democratico nel suo complesso e in tutte le sue articolazioni è chiamato a dare, con urgenza, risposte alle questioni poste da Nicola Irto ma che riguardano in verità tutti i cittadini calabresi, il loro presente e il loro futuro” conclude.