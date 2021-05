Rinuncia Irto, Sardine: “Maldestro il tentativo di tirarci in mezzo”

“Risulta maldestro il tentativo di tirare le Sardine in mezzo al dibattito scatenato dal ritiro di Nicola Irto dalla competizione elettorale”. Lo afferma il movimento delle Sardine in una nota.

“La nostra posizione – proseguono le Sardine – e’ da sempre chiara netta e coerente: ci siamo spesi e ci spenderemo per la formazione di un campo largo e plurale capace di poter competere con un centrodestra a trazione leghista e fortemente aggressivo. Su questa linea abbiamo lavorato da subito, anzi a onor del vero fin dalle regionali 2020, quando piu’ volte abbiamo lanciato accorati ed inascoltati appelli all’unita’ e preso le distanze dal quadro frammentario che si e’ poi concretizzato e che ha consegnato la Calabria alla destra.

Ci stupiscono le illazioni che in queste ore vengono indirizzate a Peppe Provenzano che ha sempre lavorato per allargare il perimetro delle coalizioni del centrosinistra con uno sforzo di generosita’ politica e senso della prospettiva politica di medio e lungo termine, per tentare di costruire alleanze larghe ed ampie a partire dalle forze che hanno sostenuto il Governo Conte due. Questo sforzo alla partecipazione puo’ e deve dispiegarsi anche in Calabria”.