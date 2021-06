Navylos, la decisione del Consiglio di Stato si riflette sulla stagione turistica

“La sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’istanza della Navylos e che fissa la discussione in camera di consiglio il prossimo primo luglio, crea un vero e proprio stallo sulla vicenda dell’affidamento dei pontili del porto di Catanzaro il che significa perdere la stagione turistica”. Inizia così la nota del capogruppo Fare per Catanzaro, Sergio Costanzo: “Un blocco, dunque, che la città certamente non può permettersi per il danno economico che questo comporterebbe, ma anche per l’immagine stessa del Capoluogo che ripone nel turismo e nella risorsa mare le basi per un suo sviluppo”.

“Avere nei fatti il porto chiuso, – si legge nella nota – significa che tutti i diportisti che finora hanno ormeggiato nel porto di Catanzaro, si vedranno costretti a spostarsi per motivi di esigenza a Vibo, Crotone, Le Castella, e Catanzaro perderà un indotto economico importante per di più in un momento di ripresa del dopo Pandemia. Chiediamo, quindi, che l’amministrazione comunale avvia un tavolo di concertazione con tutti gli interessati della vicenda per addivenire a una soluzione condivisa che possa evitare il blocco dell’attività turistica del nostro porto”.