“Superbonus, servono azioni urgenti”. Il monito di quattro consiglieri

“Giovedì 27 Maggio all’interno della capigruppo che precedeva il Consiglio Comunale, abbiamo presentato un’importante mozione che rispondeva in maniera capillare a tante istanze e difficoltà che professionisti e cittadini stanno subendo nell’iter delle pratiche relative al Superbonus 110%. Purtroppo la stessa mozione è stata tenuta in standby in attesa di essere ridiscussa”.

E’ quanto affermano in una nota i consiglieri Nunzio Belcaro, Roberta Gallo, Sergio Costanzo, Maurizio Mottola D’Amato.

I consiglieri sottolineano che “nella stessa che la suddetta agevolazione crea un “meccanismo virtuoso di mercato” che offre benefici a tutti i soggetti coinvolti: il cittadino può ristrutturare casa usufruendo del vantaggioso sistema della cessione del credito, ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare; le aziende locali potranno vedere crescere il lavoro, sostenendo l’occupazione in un momento così critico; lo Stato può rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e sostenere l’aumento dell’occupazione e del reddito.

Ricordiamo che il documento, redatto da Cambiavento, e quindi firmato da Nunzio Belcaro e Vincenzo De Sarro, è stata accolto con favore e fatto proprio dai colleghi Roberta Gallo, Cristina Rotundo, Maurizio Mottola D’Amato, Sergio Costanzo, Enrico Consolante, Eugenio Riccio, Jonny Corsi, Manuela Costanzo”.

“Qui sotto riportiamo le azioni principali che abbiamo chiesto di compiere all’amministrazione per attivarsi e accorciare il più possibile i tempi di risposta dei propri Uffici ed a consentire un accesso agli atti rapido da parte dei tecnici e dei soggetti interessati: