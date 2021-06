Tassone: “Festeggiamo il 2 giugno aprendo una fase nuova”

Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di Mario Tassone in merito alla ricorrenza del 2 giugno.

La ricorrenza del 2 giugno quest’anno non è solo la celebrazione della nascita della repubblica nel 1946, ma è il riaccendersi della speranza di novità positive dopo mesi di un contagio con la scia di lutti, di difficoltà economiche e di drammatiche insicurezze.

Lo Stato nella iniziale fase del virus ha dovuto fare i conti con le antiche impreparazioni, con i deprecabili presoppochismi, con la occupazione di spazi di tanti approfittatori muniti di vergognosi salvacondotti. Un decadentismo culturale dove l’individualismo ha prevalso per un lungo periodo. Ma il Paese nella sua stragrande maggioranza ha poi ritrovato il senso della solidarietà che ha colmato le insufficienze delle istituzioni.Un 2 giugno questo da vivere intensamente per ritrovare fiducia, volontà di uscire dal tormento di tanti mesi. Si auspica di “entrare nella normalità”. Ma quale normalità? Non quella falsa che il Paese vive dal 1994. Forti dalla drammatica esperienza di questi mesi dobbiamo ricomporre certezze svanite, restituire alle istituzioni la rappresentanza della sovranità popolare, riannodare le fila di tante realtà sociali scomposte verso una prospettiva in cui libertà e democrazia siano valori da preservare con coraggio. Le riforme sempre annunciate e continuamente differite, vanno fatte per evitare che la utilizzazione delle risorse europee si polverizzino nel tritacarne dei tempi lunghissimi e delle ricadute improduttive. Riforme per ricostruire lo Stato, per ridare alla politica il primato per garantire alle istituzioni l’agibilità ed espropriare gruppi di potere dagli spazi che abusivamente hanno occupato .

La riforma della giustizia deve essere vera in un quadro istituzionale in cui equilibri tra poteri e Stato di diritto non siano solo evocati ma vissuti.