Ciconte in Calabria, il senatore Ruotolo: “L’uomo giusto per ricostruire. Se vivessi lì non avrei dubbi”

“Se io vivessi in Calabria non avrei dubbi: conosco Enzo Ciconte da una vita. Enzo Ciconte saprebbe governare questa fase così delicata per la sua terra e aggregare intorno al suo nome le forze del campo democratico e della società civile.

Enzo Ciconte è un punto di riferimento per tutti. Studioso di criminalità organizzata, conoscitore dei problemi che affliggono il Mezzogiorno d’Italia. Non è

il momento di difendere fortini ma di ricostruire insieme.

C’è una destra sovranista aggressiva, a trazione leghista e c’è chi pensa di dividere la società civile dalla buona politica. È il momento invece che forze politiche e società civile si mettano insieme per la Calabria”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.