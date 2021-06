Storico Ciconte candidato alla Regione? Pd: “Puntiamo ancora su Irto”

“Il candidato del Pd rimane Nicola Irto, cui il segretario Letta ha pubblicamente confermato la fiducia due giorni fa. Ricostruzioni alternative contenute in un articolo del Corriere della Sera on line (che aveva parlato di una possibile candidatura alla regione dello storico Enzo Ciconte) sono prive di fondamento e conferma.” Lo sottolineano, secondo come riportato dall’Ansa, fonti del Nazareno . Da parte sua il commissario regionale Stefano Graziano. sottolinea in un comunicato “Alla vigilia di una giornata delicata come quella di giovedì è da irresponsabili accreditare notizie prive di fondamento. È l’ennesimo tentativo di destabilizzazione di chi dimostra di non avere a cuore né il Partito democratico né le sorti della Calabria.”.