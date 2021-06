Zicchinella: “Un antidoto contro la corruzione e la mala politica”

Non solo il vaccino contro il coronavirus, Davide Zicchinella primo cittadino di Sellia e anche consigliere provinciale, auspica un antidoto contro la corruzione e la mala politica.

Parole come pietre con un solo intento: spendere bene i soldi che arriveranno dall’Europa per voltare pagina dopo la pandemia.

Scrive il pediatra con passione per la politica: “ Da decenni la Calabria è in cima a tutte le classifiche (negative) delle regioni italiane ed europee incapaci –argomenta Zicchinella- di rendicontare e spendere i fondi provenienti dall’Europa.

È sempre la stessa storia. Sciatteria politica corroborata (ovviamente in negativo) da pessime capacità dei vertici della burocrazia.

Siamo riusciti a non spendere anche gran parte delle ingenti risorse stanziate dal governo nazionale per aiutare la nostra regione, con un sistema sanitario regionale colabrodo, a fronteggiare la #Pandemia.

Fra fondi per assunzione di nuovo personale, fondi per adeguamento strutturale e tecnologico di ospedali e strutture sanitarie e risorse destinate a recuperare i ritardi della assistenza ordinaria prodotti dalla emergenza sanitaria in corso, risultano non spesi 67 milioni di euro.

È accettabile tutto questo in una Regione come la nostra dove, anche per avere risposte sanitarie per problematiche non per forza complesse, bisogna fare la valigia e partire?

Il prossimo governo regionale sarà chiamato a programmare e spendere le ingentissime risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato a sua volta dal piano europeo denominato Next Generation EU. Dovremmo, per l’autunno, essere finalmente vaccinati anche contro la mala politica…Pertanto non facciamoci ancora del male.”

Quando si tratta di difendere diritti dei cittadini oppure di stigmatizzare le degenerazioni della politica, Davide Zicchinella non usa perifrasi.