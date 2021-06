Nasce la lista civica “SiAmo Simeri Crichi”, con Luigi Talarico Sindaco, la quale in vista delle prossime elezioni amministrative nel nostro Comune – si legge in una nota stampa – mira alla crescita culturale ed al benessere sociale ed economico di Simeri Crichi.

L’impegno per il territorio, l’attenzione per le famiglie, per la disabilità, l’onestà, la legalità e la trasparenza, saranno i capisaldi del nostro agire e i fondamenti per gli anni a venire.

La nostra sarà l’amministrazione dell’ascolto e del confronto costante e, con l’aiuto di tutti i cittadini trasformare “il paese che amiamo, nel paese che vogliamo”.

Il nostro sarà un programma, fatto per la gente e con la gente, che vuole ascoltare ed utilizzare le opinioni dei cittadini come stimolo per fare meglio, come risorsa dei singoli per una politica rinnovata.

Fondamentale è che nulla venga lasciato al caso e che tutte le forze siano convogliate verso un’unica direzione, ovvero la crescita del nostro territorio. Ovviamente la realizzazione del programma e delle singole linee d’azione avverrà in base alle risorse disponibili e reperibili grazie alla capacità di intercettare finanziamenti.

Da parte mia l’impegno del buon padre di famiglia che, ancora da Sindaco amministrerà con parsimonia, oculatezza e diligenza, in quanto la nostra cittadina è intesa come una grande famiglia dove ognuno di noi è chiamato a fornire il proprio contributo, al fine di raggiungere i giusti obiettivi di crescita per la nostra Simeri Crichi”.