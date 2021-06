Giunta comunale approva delibera per progetti di 15 milioni per rigenerazione urbana

Un’importante delibera contenente una serie di progetti dall’importo complessivo di 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale nel capoluogo è stata approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Sergio Abramo e inviata al ministero dell’Interno per richiederne il finanziamento.

La pratica è finalizzata a promuovere e realizzare una ricucitura centro-periferie per il miglioramento della qualità del decoro urbano e lo sviluppo di servizi sociali e culturali. I progetti sono suddivisi in quattro lotti interni e riguardano i giardini Nicholas Green su corso Mazzini, il centro storico del quartiere Gagliano, il Gasometro di Piano Casa, l’area ex stazione Fs del quartiere Sala, parco Genziana a Mater Domini, l’area verde e il centro sociale di via Lombardi.

La delibera è stata predisposta dal settore Autorità urbana Por Calabria 2020, diretto da Giovanni Laganà, con il supporto di Antonio De Marco, ed è stata relazionata nella riunione dell’esecutivo, assistito dal segretario generale Vincenzina Sica, dal sindaco Sergio Abramo.

“Quanto varato dalla giunta comunale – ha sottolineato il primo cittadino – è un primo e importante passo intrapreso dall’amministrazione per intercettare i finanziamenti ad hoc previsti dal Viminale. In questo modo viene confermata la capacità di programmazione del Comune, ma soprattutto si punta ad avere fondi indispensabili per migliorare la qualità di alcuni luogo centrali per l’aggregazione e la vita sociale della città, nel suo centro storico come in zone più periferiche”.