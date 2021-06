Meloni: “Spetta a Forza Italia la scelta del candidato governatore in Calabria”

“In Calabria tocca a Forza Italia fare il nome del candidato governatore”.

La leader di Fratelli d’Italia, intervenuta in diretta a Rai Raiuno fuga ogni dubbio, al suo partito non spetta scegliere chi rappresenterà il centrodestra nelle elezioni per la presidenza della Regione Calabria che si terranno ad ottobre. “Noi rispettiamo i patti – ha aggiunto Meloni – Diremo la nostra ma siamo rispettosi”.