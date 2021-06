Giusy Pino rappresenterà il quartiere marinaro in Azzurro donna

Si allarga la squadra di Azzurro Donna guidata dalla coordinatrice provinciale Carolina Caruso. A rappresentare Catanzaro Lido sarà l’avvocatessa Giusy Pino la cui nomina è stata ratificata dalla coordinatrice provinciale Maria Josè Caligiuri d’intesa con l’onorevole Catia Polidori coordinatrice nazionale del movimento femminile di Forza Italia. Sarà fitta l’agenda delle azzurre in vista delle regionali che presto saranno impegnate direttamente sul territorio.

Un plauso arriva dalla coordinatrice di Lamezia Terme Enza Aloe che riconosce in Giusy Pino delle doti e delle predisposizioni che fanno ben sperare nel deporre attraverso basi solide fondamenta future affinché la donna possa essere sempre più incisiva nelle sfide di pubblica utilità. La nuova coordinatrice di Catanzaro Lido, Giusy Pino così commenta: “Ringrazio l’intero Movimento per questa nomina che mi onora profondamente e spero di corrispondere nei fatti alla fiducia ed alla stima che voi tutti avete riposto in me . Dal mio canto, per non deludere le aspettative e la fiducia che avete riposto in me, continuerò con maggiore dedizione ad impegnarmi quotidianamente a servizio dell’ universo femminile e non solo. Prenderò, a breve termine, gli opportuni contatti per l’ avvio della programmazione delle attività sul territorio catanzarese. A tutti noi rivolgo l’ augurio di una proficua e duratura collaborazione nel mondo del volontariato sociale e culturale”.