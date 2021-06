Niente collegamento Catanzaro Lido-aeroporto, Costanzo: “Avrebbe potuto fare uscire il capoluogo dalla marginalità”

Il collegamento rapido Catanzaro Lido-aeroporto – scrive Sergio Costanzo Capogruppo Fare per Catanzaro – poteva essere un’opera fondamentale per fare uscire il Capoluogo dalla marginalità geografica e riportarlo al centro di un sistema di trasporti moderno. Catanzaro è uno dei pochi Capoluoghi di Regione in Italia che non ha una stazione ferroviaria e non ha un aeroporto.

Colpisce molto il modo come il sindaco Abramo ha liquidato, senza nemmeno tentare una difesa, la bocciatura da parte dell’Unione Europea del progetto ed il ritiro del relativo finanziamento (180 milioni di euro) dal POR Calabria 2014-2020. La decisione della Commissione Europea è gravissima perché imputa questa bocciatura ai ritardi enormi accumulati dalla Regione Calabria. Le giustificazioni e le rassicurazioni che arrivano dalla Cittadella non convincono. Si ha l’impressione, più di un’impressione, che questa opera non si farà mai o si farà tra dieci anni.

La cosa più sorprendente è che il sindaco, invece di andare alla Cittadella e incatenarsi per protesta, balbetta giustificazioni e il solito ritornello che “non è compito suo”, che “non ne sapeva niente” e che “nessuno gli ha detto niente”. Questo a prescindere dalle gravissime responsabilità della Regione.

Catanzaro è sola, Catanzaro è senza difese, Catanzaro non ha un sindaco che la protegga. Vedi la vicenda del Sant’Anna Hospital. Vedi l’assegnazione della Direzione delle Dogane a Gioia Tauro. Non contiamo nulla, siamo ormai allo sbaraglio.