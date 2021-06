Conte, si sta lavorando per un solido patto tra Pd e M5S per le regionali in Calabria

«Come già a Napoli, stiamo lavorando insieme per costruire un solido patto anche per le Regionali calabresi. Lo afferma l’ex premier Giuseppe Conte, nella veste di leader del Movimento Cinquestelle, in un passaggio dell’intervista pubblicata stamane dal Corriere della Sera. «Io – spiega Conte – non do affatto un giudizio negativo del dialogo che stiamo coltivando col Pd e le altre forze di sinistra, su alcuni territori abbiamo già trovato delle intese e continuiamo a lavorare per siglare accordi in altri Comuni».

Si va decisamente verso la convocazione del tavolo di confronto nazionale del centrosinistra, e segnatamente di Pd e M5S, come sollecitato anche dal candidato indicato dai dem, Nicola Irto, che vi parteciperà da protagonista come deciso dal responsabile per gli Enti locali Francesco Boccia.