De Magistris: “La Calabria non ha bisogno di Salvini”

Non si è fatta attendere la replica di Luigi de Magistris a Matteo Salvini. Il leader della Lega, intervenuto a Zambrone, nel Vibonese per la chiusura degli Stati generali aveva definito «fallito» il sindaco di Napoli, criticando aspramente la sua discesa in campo in occasione delle prossime regionali.

Pronta la risposta dell’ex magistrato che attraverso i social ribatte: «La Calabria – sostiene – non ha bisogno di Salvini, un razzista che ha fatto la sua fortuna politica insultando i meridionali per poi costruirsi, anche su scandali vari, una fortuna politica. Da sindaco di Napoli, pur tra tante difficoltà e problemi – aggiunge – ho portato la città dai rifiuti al primo piano – per colpa anche di persone di cui si circonda – a città prima per crescita culturale e turistica».

Per il sindaco di Napoli e candidato governatore: «Salvini danneggia, anche solo con la sua vuota presenza, l’immagine di una regione che ha bisogno di onestà, competenza, bellezza, dignità e cura, non di propaganda squallida di chi ci ha sempre trattato con disgusto come terroni».