Movimento “Cambiamo”: soddisfazione per primi mesi di attività sul territorio calabrese

«Siamo molto motivati e soddisfatti da questi primi mesi di attività sul territorio e fiduciosi per le prospettive future: nonostante siamo una forza poco più che neonata, il lavoro di radicamento e di elaborazione di contenuti sta già dando i suoi risultati tangibili a dimostrazione che l’iniziativa politica portata avanti con serietà e concretezza premia sempre. E il meglio deve ancora venire».

Così Francesco Bevilacqua, coordinatore regionale di “Cambiamo”, traccia un primo bilancio dell’attività del partito sul territorio e spiega le prospettive future alla luce delle evoluzioni nazionali: «‘Cambiamo’ – dichiara Bevilacqua – va avanti con il grande lavoro intrapreso in Calabria con i propri organi statutari.

Si attende che l’orizzonte possa ulteriormente ampliarsi non appena sarà conclusa la fase costituente di ‘Coraggio Italia’, il cui statuto è in corso di definizione e in base al quale, successivamente alla sua approvazione, verranno conferiti gli incarichi di rappresentanza territoriale del nuovo soggetto politico che ovviamente ancora non esistono.

Il percorso sta raccogliendo grande entusiasmo, e ogni adesione al nuovo progetto è intanto apprezzata dal Comitato promotore nazionale.

Con la strutturazione della nuova aggregazione si potrà affrontare ancora meglio e insieme la campagna elettorale per le elezioni regionali.

Abbiamo aderito a ‘Cambiamo’ nella prospettiva della rivitalizzazione di un’area politica potenzialmente maggioritaria e oggi sotto-rappresentata.

Ogni ulteriore aggregazione che vada nella stessa direzione – conclude Bevilacqua – è da salutare con favore e seguirà le regole che tutti insieme ci daremo».