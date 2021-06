Fare per Catanzaro: “Via Italia, lavori di messa in sicurezza da ultimare”

Nel novembre del 2019 – ricorda in una nota stampa il Gruppo consiliare di Fare per Catanzaro –l’assessore Longo si era pronunciato favorevolmente alla nostra denuncia sullo stato di degrado di Via Italia accogliendo di fatto le istanze che avevamo raccolto dai residenti di codesta Via dopo anni di silenzi.

Dopo l’ultimazione dei lavori di rifacimento dei canali per la raccolta e regimentazione delle acque piovane che risultava essere il primo step di un programma più ampio per la messa in sicurezza dell’importante arteria del centro storico, per un importo complessivo di 140mila euro circa, sarebbero dovuti seguire per il tramite del settore diretto da Guido Bisceglia, con l’impegno dei dipendenti Antonella Cimarosa e Stefano Nisticò il rifacimento totale del manto stradale sulla stessa via Italia che rappresenta uno degli ingressi principali al centro storico.

Ovviamente il rifacimento del manto stradale considerando che la sicurezza della circolazione stradale rappresenta uno degli obiettivi fondamentali di qualsiasi gestore di infrastrutture viarie e che il degrado superficiale e strutturale delle pavimentazioni è uno dei fattori determinanti nella genesi e nello sviluppo di casi di incidentalità dovrà essere eseguito scarificando totalmente l’attuale bitume presente e garantire nell’evitare che l’acqua penetri all’interno della struttura della strada che il manto stradale sia sempre impermeabile e che i provvedimenti di drenaggio siano efficaci al fine di impedire che l’acqua non si depositi lungo il ciglio stradale.