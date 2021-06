Italia Viva, nominati i nuovi responsabili del Cantiere Cultura e Sport per Calabria

“Buon lavoro a Francesco Luzza e Antonio Rocca, nuovi responsabili del Cantiere Cultura e Sport per Calabria di Italia Viva“. Lo dichiarano in una nota congiunta la senatrice calabrese Silvia Vono e la responsabile nazionale del Cantiere Cultura e Sport, Daniela Sbrollini.

“Un passo avanti nell’organizzazione sul territorio – sostengono Vono e Sbrollini – per raccogliere le istanze di due settori fondamentali per la crescita sociale ed economica del paese, profondamente colpiti dalla crisi pandemica. Saranno loro a mettere in campo azioni concrete per dare risposte efficaci per connettere sempre di più i valori di questi due mondi perfetti tra loro. La cultura e lo sport consentono di formare cittadini migliori, più consapevoli, educandoli alla logica del merito, dell’inclusione e della solidarietà. A loro, il nostro benvenuto in Italia Viva”.