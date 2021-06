Tansi: pronto a fare un passo indietro ma solo con candidati presidente e consiglieri credibili

“In questa fase di grande fermento politico – scrive Carlo Tansi leader di Tesoro Calabria in una nota stampa – voglio smentire quanti strumentalmente mi danno dell’egocentrico, ricordando loro che per amore della mia Terra ho fatto un passo indietro per dare spazio a de Magistris, nel quale mi ero illuso di credere offrendogli il frutto di due anni di intenso lavoro che hanno portato alla nascita e alla crescita del movimento civico Tesoro Calabria. In risposta a questo atto di generosità lui – per protagonismo e mire di potere – ha tentato di vampirizzare il movimento, senza riuscirci, e contemporaneamente vuole riciclare tra le sue liste gente responsabile del tracollo della Calabria, come Oliverio e simili, e avvicinarsi, come prevedibile, al PD, con cui da tempo sta giocando su due tavoli: Napoli in vista delle prossime elezioni comunali e la Calabria in vista delle prossime elezioni regionali.

Ma il suo diabolico progetto di fagocitarci è miseramente fallito perché, intuite le sue intenzioni, Tesoro Calabria ha preso definitivamente le distanze dalla sua posizione per continuare, con coerenza, il percorso verso un cambiamento concreto e necessario, con candidati e propositi credibili. Questo gesto coraggioso ha aumentato esponenzialmente i consensi del movimento: è stato pienamente condiviso dai suoi sostenitori che hanno manifestato pubblicamente il loro apprezzamento e ha consentito di recuperare molti ex-sostenitori che si erano allontanati dopo l’alleanza con de Magistris.

Ai candidati delle liste di Tesoro Calabria che, dopo l’addio definitivo a de Magistris, mi chiedono di fare un passo indietro per assecondare “un’ampia costruenda coalizione con lo scopo di vincere le prossime elezioni regionali”, io rispondo di “sì”, ma a due condizioni fondamentali e improcrastinabili: 1) il candidato a presidente della regione dovrà essere una figura credibile che rappresenti il reale cambiamento; 2) il candidato a presidente non dovrà essere soltanto una bella copertina utilizzata per coprire candidati – di qualsiasi lista in appoggio al presidente – che rappresentano il vecchio sistema responsabile del fallimento della Calabria e che cercano, direttamente o indirettamente (tramite loro portaborse o prestanomi), una candidatura in vista delle prossime elezioni regionali. I candidati dovranno essere persone “nuove” e competenti. Se tali condizioni saranno accettate sarò disposto a fare non uno ma cento passi indietro, per amore di una Calabria che per cambiare deve decisamente voltare pagina con una proposta politica che deve mostrare ai suoi elettori una cosa sola: la credibilità. In caso contrario, continuerò a rappresentare un polo civico concretamente alternativo al PUT (Partico Unico della Torta).

Infine voglio smentire le incaute affermazioni su di me di de Magistris che ieri ha affermato che sarei stato “piazzato” da Gerardo Mario Oliverio alla guida della Protezione Civile della Calabria. Nulla di più falso. Rispondo con i fatti e non con le parole:

1) sono diventato direttore della Protezione Civile della Calabria dopo aver superato una selezione pubblica nazionale presentando un curriculum di tutto rispetto – che tutti possono leggere cliccando sul link https://www.carlotansipresidente.it/chi-sono/ – alla quale hanno partecipato fior di professionisti.

2) Nonostante i notevoli risultati raggiunti – che si possono leggere sempre cliccando sul link sotto – sono stato scacciato dalla guida della Protezione Civile della Calabria proprio dal governo regionale presieduto da Gerardo Mario Oliverio. Alla guida della Protezione Civile ho sottratto ai sistemi di potere della casta calabra interessi illegittimi per centinaia di milioni di euro. Fatti che ho denunciato a varie procure, facendo arrestare i vertici che mi avevano preceduto, che per 28 anni hanno saccheggiato la protezione civile regionale trasformandola in una formidabile mangiatoia per il sistema affaristico-mafioso della regione. Anche tutto questo è documentato e visualizzabile cliccando sul link https://www.carlotansipresidente.it/chi-sono/