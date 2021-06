Circolo Fi Guardavalle: “Critiche e disaccordi sulla gestione del coordinamento provinciale e regionale del partito”

Preliminarmente in modo breve desideriamo ricordare a chi è distratto e smemorato la storia di forza Italia a Guardavalle che inizia nel lontano 1998 per iniziativa di tre amici provenienti dalla DC che animati da una sana voglia di fare politica e identificandosi nei valori e ideali di forza Italia, decidono di iniziare una nuova esperienza,da subito si registra grande interesse e le adesioni crescono fino a quando giorno 15 dicembre 1999 viene inaugurata la sede del circolo che rimarrà Sempre aperta e attiva ,unico paese in provincia di Catanzaro e forse della Calabria fino all’inizio del 2020. Sotto la guida lungimirante e competente del compianto Presidente Vincenzo Tedesco forza Italia nel corso degli anni è diventata la prima forza politica locale crescendo nei consensi, negli iscritti ed esprimendo validi e capaci amministratori diventando punto di riferimento nel comprensorio.Anche oggi,pur avendo vissuto come tante forze politiche forza Italia compresa , un periodo di crisi a Guardavallee il partito è attivo e presente prova sono le oltre 75 tessere di adesione fatte nel anno 2020 ( mai pervenute) . Abbiamo voluto fare questo breve riassunto della storia di Forza Italia a Guardavalle perché riteniamo di esprimere tutto il nostro disappunto per la gestione del partito a livello provinciale e regionale che a nostro avviso è deficitaria e chiusa in se stessa,che non guarda e coinvolge i territori che è disattenta alla realtà dei comprensori,che non dialoga con i rappresentanti e che ha ridotto il partito ad occuparsi solo della politica del capoluogo dove certamente non vive momenti felici e facili con continui abbandoni e malumori,un partito che viene gestito da pochi e per pochi. la politica in generale e in forza Italia in particolare, non si fa con i sentimenti figuriamoci con i risentimenti ne tantomeno considerandosi padroni di tutto e di tutti e guardando solo a una parte.

Noi ci siamo impegnati in politica operando con rispetto per tutti, con dignità e a testa alta e sempre coerenti;gli avvenimenti di questi ultimi periodi rafforza la nostra convinzione che si sta praticando una politica di parte che penalizza chi è stato sempre presente che non è andato mai via dal partito, che ha lavorato in silenzio portando risultati, chi legittimamente aspirava ad essere considerato sia per l’impegno per la coerenza è che poteva essere coinvolto nella gestione collegiale del partito.

Nessuna TRASPARENZA è stata praticata a cominciare dalla costituzione del coordinamento provinciale ,nessuno sa da chi è composto e con quale criteri sono stati nominati,sarebbe il caso di pubblicare i nomi e i criteri adottati, neanche in occasione delle elezioni provinciali il comprensorio o le periferie sono state oggetto di attenzione e coinvolgimento eppure c’era la presenza di consiglieri di forza Italia che ben potevano rappresentare il partito e i territori e che hanno sulle loro spalle una militanza ultra ventennale nel partito. Niente di personale nei confronti delle persone che hanno beneficiato di nomine,incarichi,e non si spiega per quali meriti; sta passando il messaggio che vengono premiati coloro i quali hanno lasciato forza Italia e appena tornati sono stati nominati coordinatore delle Serre e coordinatore del basso Ionio nomine fatte dal coordinatore Provinciale On. Tallini e coordinatore Regionale On. Sen. Mangialavori eppure entrambi conoscevano e conoscono la realtà di Guardavate e del comprensorio e nonostante tutto hanno in modo inspiegabile proceduto a fare nomine illogiche e prive di contenuti politici.Oggi siamo arrivati al punto di non poter stare piu’ zitti perché non è piu’ tollerabile assistere a queste decisioni e scelte clientelari e di comodo che mortificano e umiliano chi in modo trasparente convinto e serio ha militato sempre in forza Italia offrendo il proprio contributo,assistendo impotenti a un partito che vive lacerato e incapace di organizzarsi nei territori .

Nessuno pensi di farci tacere o di ferire l’orgoglio di appartenenza ad una forza politica nella quale oltre vent’anni fa abbiamo creduto, si smetta di procedere a spizzichi e a mozzichi con queste nomine fatte a secondo della opportunità e della convenienza di parte . Si pensi piuttosto ad organizzare una gestione collegiale e sopratutto si proceda una volta per tutte alla organizzazione del partito in modo completo e strutturato. Riteniamo pertanto opportuno e necessario procedere all’azzeramento di tutte le nomine e incarichi elargiti senza regole e criteri.

Questa nota vuole essere una nota costruttiva che non riguarda la sfera personale di nessuno, l’abbiamo fatta perché crediamo che il partito appartiene a tutti e continuando ad operare in questo modo i beneficiari sono pochi ma i danni al partito sono tanti e le persone non solo non si avvicinano ma si allontanano.

Circolo Forza Italia

Vincenzo Tedesco

Guardavalle