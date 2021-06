Il centrodestra punta su Roberto Occhiuto: è lui il candidato

Roberto Occhiuto è il candidato alla presidenza della regione Calabria per il centrodestra. L’annuncio è venuto dallo stesso Occhiuto che, a Vibo Valentia, ha incontrato i propri sostenitori.

“Parto da Vibo – ha detto il capogruppo di Fi alla Camera – perché col coordinatore Giuseppe Mangialavori abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi. Abbiamo lavorato a un progetto che in questi mesi realizzeremo in favore dei calabresi. Anche gli alleati saranno a disposizione. La campagna elettorale del centrodestra sarà avvincente”.