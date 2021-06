Matacera nuovo vicecoordinatore provinciale Fi: “Gioia e nobile sentimento per mio nuovo incarico”

Assumo con gioia e nobile sentimento il nuovo incarico politico quale vice coordinatore provinciale di Forza Italia. Parola di. Pietro Matacera. “Mi preme pertanto, ringraziare il coordinamento regionale e provinciale di Catanzaro nelle persone di Giuseppe Mangialavori e Domenico Tallini per la fiducia ed il riconoscimento che hanno voluto riporre in me. Fin da subito ho appreso che non sarà un percorso semplice, soprattutto per il momento storico politico in cui viviamo.

Credo infatti che la politica tutta, necessita di una bussola e pertanto, riunire, coinvolgere e programmare sarà alla base dell’arduo cammino che ci aspetta. A volte il cambiamento è per ragioni di alcuni “temuto” e pertanto l’obiettivo che mi sono preposto è quello del lavoro sinergico insieme alle tante realtà presenti nella provincia di Catanzaro. Mi riferisco ai quei territori e ai loro cittadini che ancora oggi credono nella Politica Vera, fatta di valori, di proposte e di crescita culturale piuttosto che di numeri algebrici e schiamazzi.

Milito da sempre in Forza Italia, ho avuto il privilegio di vivere i coordinamenti in prima persona e l’ho sempre fatto con spirito di appartenenza e abnegazione. Sono convinto che lo sviluppo della nostra provincia debba necessariamente partire dall’unione di tutti ed il timore di aderire ad un nuovo percorso deve necessariamente condurci al risveglio dal sonno dogmatico ed innescare così il moto all’azione. Insieme, con umanità e determinazione, troveremo stimoli e progetti da condividere e realizzare per il bene comune”