Polimeni: Bene per la nascita di Controvento

Sia il benvenuto ogni movimento che, in città, nasce per impegnarsi nel campo politico e sociale, al fine di alzare l’asticella della qualità della partecipazione pubblica – ad affermarlo è Marco Polimeni, Presidente del Consiglio comunale di Catanzaro. Il vaccino contro la mala politica si ottiene certamente aumentando le dosi di cultura e senso civico – aggiunge. Questa resta l’unica strada da perseguire in un momento storico difficile per la credibilità delle istituzioni tutte e, di conseguenza, in una fase in cui diviene sempre crescente la disaffezione dei cittadini in termini adesione alle cosiddette formazioni sociali.

Anche la politica, esattamente come capita ad altre categorie, ha delle robuste percentuali di marciume al suo interno; così come risulta consolidato il numero di soggetti politici che, anziché rivolgere i loro sforzi in favore della collettività, sono animati dalla distruzione dell’avversario con ogni mezzo. Spero pertanto – conclude il Presidente del Consiglio – che movimenti come “Controvento” possano contribuire a far tornare protagonista nella scena politica la dialettica, il confronto sui contenuti e, perchè no, anche un po’ di sana solidarietà.