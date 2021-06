Dimissioni Sculco: gruppo Fi a Comune: “Grazie per l’importante contributo da lui offerto”

Il gruppo Forza Italia – scrivono in una nota stampa Giulia Procopi e Ivan Cardamone esprime il proprio ringraziamento all’assessore Alessio Sculco, che ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali, per l’importante contributo offerto, in quota a Forza Italia, all’interno della giunta Abramo alla guida della città. Sono stati anni ricchi di risultati e di attività che Sculco ha saputo conseguire nell’ambito di settori strategici dell’amministrazione comunale.

Un percorso reso possibile grazie ad una precisa scelta di campo che Forza Italia ha compiuto fin dalla formazione delle liste, premiando le competenze e il merito. In tal senso, il partito nella città di Catanzaro si è distinto in modo positivo, aprendo la strada a diversi giovani amministratori e militanti politici e facendoli misurare sul campo, a dispetto dei limiti che invece si registrano in altri schieramenti, dalla maggioranza all’opposizione.

Prendendo atto della sua scelta – hanno commentato il capogruppo di Forza Italia, Giulia Procopi, e il Coordinatore Provinciale, Domenico Tallini, il quale ha apprezzato il garbo e lo stile che ha avuto nel rimettere l’incarico nelle mani del partito – raccogliendo le istanze di tutto il gruppo consiliare e assessori, auguriamo a Sculco di poter continuare a spendersi, anche in altre sedi, per il bene della città sulla scorta dei tanti apprezzamenti riscossi nel suo ruolo istituzionale”.