Polimeni e Lobello: “Profondo dispiacere per dimissioni Sculco”

“Le dimissioni di Alessio Sculco dal suo incarico di assessore ci lasciano un profondo dispiacere”. Lo hanno affermato il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni e l’assessore Alessandra Lobello. “Pur comprendendo le motivazioni professionali alla base della sua scelta, sulle quali certamente non possiamo dir nulla, ci sentiamo in dovere di sottolineare lo spessore dato da Alessio alla giunta. Lo diciamo perché una figura giovane come quella di Sculco ha portato idee, competenza, professionalità e anche un modo di fare sempre improntato alla lealtà e alla correttezza. Su uomini come lui abbiamo impostato, e avremmo voluto continuare a farlo, un discorso incentrato sullo sviluppo della classe dirigente del futuro e ci saremmo aspettati che anche i partiti condividessero questa nostra idea”.

“Un comunicato stampa non è certo la sede – hanno aggiunto Polimeni e Lobello – per ricordare le tante e positive iniziative organizzate in sinergia con Sculco, che in questi ha magistralmente diretto i settori cui il sindaco Abramo lo aveva delegato. Però non possiamo non evidenziare come, in una fase nella quale la politica è sempre bistrattata, l’impegno e i meriti che Sculco ha ampiamente dimostrato abbiano permesso all’amministrazione comunale di raggiungere importanti risultati”.