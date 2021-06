Tweet di Rubbettino: Non sono interessato a candidature per le regionali

L’editore Florindo Rubbettino ha appena lanciato un tweet per smentire la ridda di notizie che in queste ore si sono susseguite riguardo a un suo possibile coinvolgimento nella prossima campagna elettorale per la presidenza della Regione Calabria.

Rubbettino demolisce così ogni fantasiosa ipotesi che lo vedrebbe addirittura in lizza con l’altro editore calabrese Carmine Donzelli.

Stando a quanto dichiarato dallo stesso Rubbettino, le ragioni del rifiuto a prendere in considerazione un suo coinvolgimento nelle prossime Regionali sono le medesime di quelle che lo condussero a rinunciare alla candidatura nel 2019 ed espresse in questa dichiarazione alla stampa nella quale in buona sostanza l’Editore constatava come non vi fossero, all’interno del quadro politico calabrese, le condizioni essenziali per un impegno attivo da parte di una figura proveniente dalla società civile come la sua, specie in considerazione delle note divisioni che affliggono il centro-sinistra regionale dilaniato da lotte intestine.