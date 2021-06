Confcommercio Calabria su Sculco: “Perdiamo un interlocutore capace”

La Confcommercio Calabria Centrale Catanzaro ha voluto esprimere apprezzamento per la sinergica collaborazione avuta con Alessio Sculco, che ieri si è dimesso dal ruolo di assessore comunale.

“Apprendiamo con rammarico la notizia delle dimissioni del dott. Alessio Sculco da assessore dell’amministrazione comunale di Catanzaro. La costante collaborazione intrapresa nel corso degli anni da Confcommercio Calabria Centrale con il Comune di Catanzaro ed in particolare con un settore chiave come quello guidato dall’ex Assessore, hanno permesso di apprezzare non solo la figura professionale di Sculco, la competenza dimostrata nella gestione dei settori che ha diretto, dalle Attività economiche alla Digitalizzazione, ma anche le doti umane di un professionista capace di incidere più che positivamente nell’amministrazione Abramo. Con Sculco – si legge nella nota – la città di Catanzaro perde una risorsa giovane e professionale che ci auguriamo venga degnamente sostituita”.

“Confcommercio – si legge nella nota – perde invece un interlocutore capace di comprendere appieno l’importanza della sinergia che deve esistere tra amministrazione e sigle sindacali, in un’ottica di tutela e guida delle piccole e medie imprese che costituiscono il nocciolo del tessuto economico della nostra città. Confcommercio Calabria Centrale augura all’ex assessore Sculco di poter raggiungere nuovi e stimolanti traguardi professionali, con la speranza che possa in futuro mettere nuovamente la propria professionalità al servizio della città di Catanzaro, sulla scia delle tante attestazioni di stima riscosse nel suo ruolo istituzionale”.