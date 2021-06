Dimissioni Sculco, ConfimpresaItalia: “Apprendiamo la notizia con sorpresa e dispiacere”

ConfimpresaItalia apprende con sorpresa e dispiacere delle dimissioni dell’assessore Alessio Sculco. “Pur comprendendo le motivazioni addotte dall’avv. Sculco, – si legge nella nota – non possiamo che dolerci per la mancanza di una figura seria, professionale, preparata, che si è sempre resa disponibile al dialogo con le associazioni di categoria. All’avv. Sculco, vanno i nostri ringraziamenti ed auguri per la sua vita professionale e personale”.